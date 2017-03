Nachbarschaftsfest in Folgeunterkunft

Hamburg Journal - 25.03.2017 19:30 Uhr

In den Folgeunterkünften "Am Röhricht" und "Aschenland" in Neugraben leben Hunderte Geflüchtete. Nach vielen Protesten gegen den Bau wurde nun mit den Nachbarn ein Fest gefeiert.