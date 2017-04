Kursangebot: Cocktails mixen wie die Profis

Hamburg Journal - 22.04.2017 19:30 Uhr

In seinen Kursen weiht Barkeeper Alexander Pilz die Gäste in die Geheimnisse der Cocktail-Welt ein. Dabei gibt es keinen Frontalunterricht, sondern es geht gleich in die Praxis.