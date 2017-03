HSV Handballer gewinnen gegen Aurich

Hamburg Journal - 05.03.2017 19:30 Uhr

Die HSV Handballer setzen ihre Siegesserie in eigener Halle fort. Sie feierten am Samstagabend einen 35:30-Erfolg gegen Aurich. In der Schlussphase wurde der Torhüter zum Matchwinner.