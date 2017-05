Gedenkstätte Lohsepark eingeweiht

Hamburg Journal - 10.05.2017 19:30 Uhr

Der Gedenkort Lohsepark am historischen Bahnsteigrelikt in der Hafencity erinnert an mehr als 8.000 deportierte Hamburger Juden, Roma und Sinti. Zur Einweihung kamen auch Überlebende.