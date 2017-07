Fury in the Slaughterhouse feiern Jubiläum

In den 90er-Jahren eroberten Fury in the Slaughterhouse mit ihren Ohrwürmern die Herzen der Fans, zum 30-jährigen Band-Jubiläum heizten die Hannoveraner jetzt im Stadtpark ein.