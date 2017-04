Brot am Haken: Türkischer Bäcker hilft Armen

Hamburg Journal - 07.04.2017 19:30 Uhr

Immer mehr Menschen in Hamburg leben an der Armutsgrenze. Das hat auch Bäcker Sören Özer in Wandsbek bemerkt - und er hatte eine Idee, um zu helfen: das Brot am Haken.