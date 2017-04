4 O'Clock Light: Wohnung wird zur Galerie

Hamburg Journal - 28.04.2017 19:30 Uhr

Familie Schnelle in Eimsbüttel hat ihre Wohnung in die 4 O'Clock Light-Galerie verwandelt. Statt Familienfotos hängen abstrakte Werke des Künstlers David X. Levine an den Wänden.