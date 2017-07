Wolf-Tourismus: Spurensuche in der Heide

Hallo Niedersachsen - 25.07.2017 19:30 Uhr

Immer mehr Wölfe leben in Niedersachsen und diese ziehen auch immer mehr Touristen an. Sogar Urlauber aus Übersee kommen in die Heide, um an den Wolfstouren teilzunehmen.