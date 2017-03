Ungewöhnlicher Stammgast: Der Kneipen-Kater

Hallo Niedersachsen - 05.03.2017 19:30 Uhr

Jeden Nachmittag gegen 16 Uhr erwacht Kater Felix in Westerstede und putzt sich, bevor es ihn in die Wunderbar zieht. In der Kneipe ist stets ein Plätzchen für ihn reserviert.