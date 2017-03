Radrennfahrer Thomas Schäfer im Porträt

Hallo Niedersachsen - 04.03.2017 19:30 Uhr

Vom Fahrradkurier in Wernigerode zu den Paralympics in Rio de Janeiro: Radrennfahrer Thomas Schäfer sagt, er verdanke den Erfolg seinen Eltern, die ihn nie in Watte gepackt hätten.