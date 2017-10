Problem Fahrerflucht: Polizei startet Kampagne

Hallo Niedersachsen - 17.10.2017 19:30 Uhr

Fast 50.000 Fälle von Fahrerflucht gab es in Niedersachsen allein 2016, bei fünf Prozent von ihnen wurden Personen verletzt. In Duderstadt will die Polizei nun gegensteuern.