NDR Sommertour: "Easy Rider" in Wilhelmshaven

Hallo Niedersachsen - 24.07.2017 19:30 Uhr

Born to be wild: Bevor in Wilhelmshaven am Samstag gefeiert wird, müssen die Wilhelmshavener ein Stück der berühmten Route 66 nachbauen und ihre Lederjacken rausholen.