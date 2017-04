Lage in Delmenhorst-Wollepark verschärft sich

Hallo Niedersachsen - 02.04.2017 19:30 Uhr

In zwei Wohnblöcken im Problemstadteil Delmenhorst-Wollepark soll am Montag das Wasser abgestellt werden. Der Vermieter soll 200.000 Euro nicht an die Stadtwerke abgeführt haben.