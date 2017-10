Klinik-Apotheken: Medikamente werden knapp

Hallo Niedersachsen - 18.10.2017 19:30 Uhr

Apotheker schlagen Alarm: In vielen Kliniken fehlt es an Medikamenten. Offenbar drücken die Krankenkassen die Preise so stark, dass es sich für die Hersteller nicht mehr lohnt.