IRA-Prozess: Zeitzeuge erinnert sich

Hallo Niedersachsen - 25.10.2017 19:30 Uhr

1996 griffen Attentäter einer Splittergruppe der IRA eine Kaserne in Osnabrück an. Einer der Attentäter wurde nun verurteilt. Ein Zeitzeuge erinnert sich an die Tat.