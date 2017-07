Hannover: Countdown für "Rigoletto"

Hallo Niedersachsen - 18.07.2017 19:30 Uhr

Für das NDR Klassik Open Air wird das Baugerüst am Neuen Rathaus in Hannover zur Kulisse für eine Lichtinstallation. Am Freitag wird hier am Maschsee die Oper "Rigoletto" gezeigt.