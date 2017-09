Hameln holt die Ratten zurück in die Stadt

Hallo Niedersachsen - 27.09.2017 19:30 Uhr

Eine neue Ausstellung in Hameln beleuchtet das Verhältnis von Mensch und Ratte - und will zugleich am schlechten Image der Nager kratzen. Dabei sollen 14 lebendige Tierchen helfen.