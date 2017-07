Die Alge: Heilpflanze und Superfood

Hallo Niedersachsen - 18.07.2017 19:30 Uhr

Mikroskopisch klein und trotzdem wirkungsvoll: die Chlorella Vulgaris. Die Alge gilt als Superfood. In einem Gewächshaus in Niedersachsen wird sie in einer Hydrokultur kultiviert.