22.02.2017 22:50 Uhr

Donald Trump in "Erdnussbutter im Kopf"; Schlegl in Aktion: Von Erdogan lernen, heißt siegen lernen; extra 3 Extra: Die Union in der Krise; Realer Irrsinn: Elmshorn ist supernormal; Was wirklich auf der Sicherheitskonferenz in München besprochen wurde und vieles mehr- Christian Ehring zeigt den Irrsinn der Woche. mehr