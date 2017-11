Was ist, wenn kein Bus mehr kommt? Der Dorfkonsum zugemacht hat und die Kneipe auch? Die Kinder weggezogen sind, der Ehepartner gestorben, die Gemeindestrukturen zerbrochen? Wenn man nicht mehr alleine wegkommt von Zuhause - buchstäblich abgeschnitten ist vom sozialen Leben? Dann kommt ganz oft die große Einsamkeit.

Der Einsamkeit die Stirn bieten

Dagegen kämpft Dorfcoach Christel Schulz und düst täglich von Ortschaft zu Ortschaft im tiefsten Vorpommern, kurz vor der polnischen Grenze. Sie will der Ödnis in der strukturschwachen Region die Stirn bieten. Denn ohne Zusammenhalt und Miteinander geht es nicht, meint sie. So versuchen Christel und ihr Team, die alten Herrschaften aus den Dörfern hinter der Gardine wegzuholen, zurück in die Gemeinschaft. Mit Yoga in heruntergekommenen Gutshöfen, an Kochabenden und in Gesprächen.

Soziale Anbindung mit Bürgerbus RoBBy







Raus aus der Einsamkeit sollen die Menschen auch in Niedersachsen. Denn auch dort lassen zerfallene Strukturen die Bürger zurück. Wo der öffentliche Nahverkehr sich nicht mehr rentiert und den Gemeinden das Geld dafür fehlt. Das war es dann mit dem Arztbesuch, dem Kaffeeklatsch mit der Freundin oder ganz einfach dem Einkauf. Eine politische Entscheidung mit persönlichen Konsequenzen. Deshalb lenken normale Bürger wie Rainer und Sabine nun täglich den kleinen Bürgerbus RoBBy in die Rotenburger City. Ehrenamtlich, in ihrer freien Zeit. Nur durch sie können Fahrgäste wie Lieselotte Mehling wieder am sozialen Leben teilhaben.

Zusammenhalt und wiedergefundene Lebensfreude.

Doch der Bürgerbus-Verein hat ein Problem: die knapp 30 ehrenamtlichen Fahrer sind zu alt, gleich mehrere Fahrer werden den nächsten Gesundheitstest nicht mehr bestehen. Die Existenz vom Bürgerbus steht auf der Kippe. Und mit ihr die wichtige Hilfe für die Einsamen in den abgelegen Ecken.

Die beiden Autorinnen Stefanie Gromes und Marie Teresa Giese begleiten Bürgerbus und Dorfcoach. Eine Reportage über Einsamkeit, Zusammenhalt und wiedergefundene Lebensfreude.