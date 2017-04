Die Miss-Germany-Macher

"Wenn eine Miss den Raum betritt, müssen sich alle Menschen nach ihr umdrehen", sagt Ralf Klemmer und schaut zur Bühne. Dort proben 15 hübsche junge Frauen ihre Choreografie für die Wahl zur Miss Niedersachsen. Zuerst ein Auftritt im Abendkleid, dann einer in Bademode - am Ende winken eine Schärpe und ein Krönchen. Rund 150 solcher Schönheitskonkurrenzen veranstaltet die Miss Germany Corporation - ein Familienunternehmen aus dem niedersächsischen Oldenburg - jedes Jahr, in Diskotheken und Einkaufszentren, in Freizeitparks und sogar in Flugzeugen. Die Klemmers haben Misswahlen zu ihrem Geschäft gemacht.

Horst Klemmer hat die Miss Germany Corporation 1970 gegründet. Bis heute ist er im Familienunternehmen aktiv. Sohn Ralf Klemmer ist Geschäftsführer der Firma, Enkel Max Klemmer zuständig für Kommunikation. Im Jahr 2000 hat sich die Firma die Namen Miss und Mister Germany als Marken beim Europäischen Markenamt gesichert.

Misswahlen in Deutschland gibt es schon seit 90 Jahren. Jedes Jahr machen Tausende von Kandidatinnen mit. Sie alle haben einen Traum: zur schönsten Frau Deutschlands gewählt zu werden. Die Klemmers tun alles dafür, jedes Jahr aufs Neue eine perfekte Miss Germany zu finden, die sie dann managen können. Miss Germany wird gerne gebucht, wenn ein Unternehmen seine Produkte mit einem perfekt geschminkten Lächeln bewerben will. Doch nur mit einer Miss, die die Marke Miss Germany entsprechend repräsentiert, funktioniert das Geschäft der Familie Klemmer.

Autor Sven Trösch hat die Klemmers auf ihrer Suche nach der Miss Germany 2017 begleitet: bei der Vorwahl in einem Einkaufszentrum in Hannover, im Missen-Trainingslager auf Fuerteventura und beim großen Finale in einem Freizeitpark. Im Mittelpunkt stehen "Missen-Mutti" Ines - 1992 selbst Miss Germany -, die zwei Dutzend junge Frauen zu würdigen Schönheitsköniginnen formen muss, und ihr Mann Ralf. Welche Hürden muss eine Kandidatin nehmen, um ihren Traum vom Titel zu erfüllen? Und wie fühlt es sich dann an, das Leben einer Miss Germany - zwischen Produktpräsentationen und Interviewterminen?