Für den Sommer in Norddeutschland gibt es zwar keine "Schönwettergarantie", trotzdem ist er unschlagbar. Sommerzeit im Norden: Das ist unter anderem eine Fahrt mit der letzten Ruderfähre Mecklenburg-Vorpommerns. Zwischen Baabe und Moritzdorf auf Rügen schallt es tatsächlich noch "Fährmann hol över!", und das über 54 Meter, etwa 30 Ruderschläge lang. Seit 20 Jahren rudern Vater und Sohn Strandmann Urlauber über die Baaber Bek und können sich nichts anderes mehr vorstellen.

Auch die Geschichten um dicke, tiefblaue Heidelbeeren gehören zum Sommer im Norden. Deutschlands größtes Blaubeeranbaugebiet liegt mitten in der Lüneburger Heide. Christina und Albrecht Badenhop haben seit Anfang Juli zur Erntezeit oft 16-Stunden-Arbeitstage. Wenn andere Urlaub machen, sind die Badenhops in den Blaubeeren.

Und so sieht der Sommer auf Helgoland aus: Für einige ist es die schönste Urlaubsinsel überhaupt, was für die anderen jede Menge Arbeit bedeutet. In den Unterkünften sind 2.000 Betten für Touristen bezogen, Zehntausende Fischbrötchen werden geschmiert und die Kegelrobben auf der Düne warten auch schon. Sommermärchen aus Hamburg: Menschen in der Hitze der Großstadt, manch einer stöhnt dann, manch einer genießt sie in vollen Zügen - und mitten drin der "frozen man". Die nordstory mit Geschichten von Sonne, guter Laune und denen, die dafür hart arbeiten - quer durch Norddeutschland.