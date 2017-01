Essen als Medizin - in der Fortsetzung dieses einzigartigen Fernsehformats wird Menschen geholfen, die an ihren massiven Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die "Docs" Anne Fleck, Matthias Riedl und Jörn Klasen, alle erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Ernährungs-Strategien Symptome deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen.

Essen als Medizin | Vorschau Folge 11 Die Ernährungs-Docs - 16.01.2017 21:00 Uhr Seit 20 Jahren kämpft Rheumatiker Dirk H. mit Schmerzen. Hilft eine Ernährungsumstellung? Die "Docs" räumen in seiner Küche radikal auf - ebenso bei Bluthochdruck-Patient Christopher L.







2,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bluthochdruck: Reicht besser kochen und Blut spenden?

In dieser neuen Folge von "Die Ernährungs-Docs" kommt Christopher L. aus Lübeck an Bord. Seine Krankheit tut nicht weh, ist aber lebensbedrohlich: Bluthochdruck. 2015 hatte er einen Herzinfarkt, mit gerade mal 34 Jahren! "Sie bringen ein ganzes Bündel an Risikofaktoren mit", mahnt der Ernährungsmediziner Matthias Riedl, "neben dem Bluthochdruck erhöhte Blutfette, erhöhten Blutzucker, dazu lange geraucht und eine familiäre Vorgeschichte - bei Ihnen ist es fünf vor zwölf." Meistens kocht die Mutter von Christopher R. für ihn und seine Freundin, am liebsten viel und deftig. Für Matthias Riedl ist der 35-jährige eine echte Herausforderung. Und der Arzt hat sich deshalb ein ganz spezielles Programm ausgedacht: eine Ernährungsberatung vor Ort in der Küche der Mutter, einen Kochkurs für Christoph R. und regelmäßiges Blutspenden - der sogenannte "Aderlass" soll den Blutdruck senken. Dazu mehr Bewegung. Doch bald zeigt sich, dass Christopher R. den Ernst der Lage noch nicht erkannt hat. Wird er mithilfe der Ernährungs-Docs die Kurve kriegen?

Dünndarm-Fehlbesiedlung: Die falschen Darmbewohner aushungern

Julia A. aus Kiel hat eine Diagnose erhalten, von der viele Menschen noch nie gehört haben: Dünndarm-Fehlbesiedlung. Die Bakterien, die dort nicht hin gehören, verursachen Schmerzen, Bauchkrämpfe, Völlegefühl, Durchfall und Verstopfung. Doch die 22-jährige findet lange nur Ärzte, die auf Antibiotika setzen wollen. Jörn Klasen ist Magen-Darm-Spezialist: "Oft wird es mit einer Antibiotika-Therapie versucht, aber dabei wird dann auch die Darm-Flora angegriffen." Der Doc und seine Kollegen wählen eine andere Strategie für die Studentin: ein kompletter Verzicht auf Zucker und Kohlenhydrate - für sechs Wochen! Nicht einfach für Julia A., denn sie backt für ihr Leben gern und jobbt in einem Strandbistro. Die Ernährungs-Docs geben ihr noch einen Tipp: Schwarzer Kaffee - die Bitterstoffe darin unterdrücken die Lust auf Süßes und sind gut für die Darm-Motorik und die Darm-Flora. Wird Julia A. die radikale Umstellung schaffen? Und wird sie ihr helfen?

Mit einer Anti-Entzündungs-Diät Rheuma lindern

Seit 20 Jahren kämpft Dirk H. mit Rheuma. Vor allem seine Hände und Füße sind betroffen, das linke Handgelenk musste schon operiert werden. Im Alltag braucht der 51-Jährige jede Menge Hilfsmittel. Er hat Anne Fleck ein Video mitgebracht, das zeigt, wie schlecht er morgens die Treppe runterkommt. "Ihr Ernährungsprotokoll sagt mir, dass Sie das Falsche essen", erklärt die Rheuma-Expertin, "Fleisch zum Beispiel enthält Arachidonsäure, die verstärkt die Entzündung!" Statt Ei gibt es fortan griechischen Joghurt, statt Butter oder Margarine Avocado oder pürierte Oliven und statt Cola light Brennnessel- oder Löwenzahn-Tee. Und morgens soll Dirk H. seine Fingergelenke in einem kalten Raps-Bad kühlen. Wird die Therapie der Ernährungs-Docs nach zwei Jahrzehnten mit Schmerzen den Durchbruch bringen?