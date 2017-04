Ein besonderer Fluss verlangt nach einem besonderen Fernseh-Erlebnis - und daher wagt der NDR am 5. Juni ein Experiment: Fünf Stunden ruhige Bilder von der Elbe. Das Ziel: Spannende Entspannung. "Die Elbe. Ganz in Ruhe" lädt ab 12 Uhr ein zu einer ungewöhnlichen Entdeckungsreise des einzigartigen Lebens- und Erholungsraums Elbe. Ein Gegenentwurf zum immer schneller werdenden Alltag. Und eine Einladung, den Fluss, die Natur, die Orte und die Menschen entlang des Stroms in einem Format zu beobachten und zu genießen, das ausschert aus der gewohnten Dramaturgie des "Schneller-Höher-Weiter".

Eine Idee, ein besonderes Schiff, ein wertvoller Fluss

Auf der fünfstündigen Reise nimmt der NDR seine Zuschauer mit durch die vier norddeutschen Bundesländer und schenkt dabei außergewöhnliche Ein- und Ausblicke. Mit dem historischen Raddampfer "Kaiser Wilhelm" und rund 100 Dampfer-Fans an Bord geht es von Bleckede bis nach Hamburg: durch das UNESCO Biosphärenreservat Elbtalaue und an der Elbphilharmonie vorbei. Zwischendurch werden Stopps in Bleckede, Boizenburg, Geesthacht und Hoopte eingelegt. Durch die außergewöhnliche Bildführung steht der Fernsehzuschauer dabei quasi selbst an der Reling und kann bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von gemächlichen 14,5 Stundenkilometern in aller Ruhe die norddeutsche Landschaft auf beiden Seiten der Elbe genießen. Raus aus der Hektik, endlich einmal einen Gang runterschalten und bewusst genießen.

Sarah Wiener und Lothar Seiwert zu Gast an Bord

Das Konzept der Sendung ist bewusst reduziert und setzt auf ungewöhnliche Bildsprache und auch einen besonderen Rhythmus. Moderator Arne-Torben Voigts nimmt sich Zeit für die prominenten Gäste an Bord, mit denen er sich über die Reise und ihre persönlichen "Ruhe-Zonen" unterhält. Fernseh-Köchin Sarah Wiener zum Beispiel erzählt, warum sie "Slow Food" für wichtig hält, Sängerin Pe Werner berichtet über den Umgang mit Tournee-Stress und Bestseller-Co-Autor Lothar Seiwert ("Simplify your life") gibt wertvolle Tipps zum Runterfahren. Außerdem an Bord: der norddeutsche Nonstop-Weltumsegler Wilfried Erdmann und die Gelassenheits-Trainerin Sabine Asgodom mit an Bord sein.

Kraft der Ruhe und spannende Entspannung

"Völlig verrückte Idee", sagt Moderator Voigts, als er das erste Mal vom Slow-TV-Projekt hört - und ist gleich Feuer und Flamme von der Idee, es einmal komplett anders zu machen. Neben der Einladung, den Moment zu genießen, den Fluss, die norddeutsche Landschaft und das Schiff über mehrere Stunden mit allen Sinnen wahrzunehmen, vermitteln einzelne Filme in der Sendung dem Zuschauer die unterschiedlichen Lebensräume entlang der Elbe, zum Beispiel die Elbtalaue und den Elberadweg. Ein durch und durch norddeutsches Erlebnis - auf einem historischen und wie aus der Zeit gefallenen Schiff. So stammt der Schaufelraddampfer "Kaiser Wilhelm" selbst aus einer Zeit, als das Reisen noch langsam war. Und der Zuschauer kann den Kapitän und die Crew bei ihrer Arbeit beobachten, etwa im Heizraum, wo die Kohlen regelmäßig in den Kessel geschaufelt werden.

Zehn Kameras auf der "Kaiser Wilhelm"

Bevor das sinnliche Erlebnis auf der Elbe beginnt, steht allerdings noch jede Menge Arbeit an: Um die Schiffsreise aus möglichst vielen Blickwinkeln abbilden zu können, sollen auf dem historischen Raddampfer insgesamt zehn Kameras installiert werden - zwei davon alleine im Heiz- und im Maschinenraum. Eine Drohne und ein Begleitboot werden dem Raddampfer Geleit geben, damit der Zuschauer die Reise auch aus weiteren Perspektiven genießen kann. Logistisch und technisch eine große Herausforderung - denn den historischen Charme der "Kaiser Wilhelm" soll all das nicht schmälern. Und der Zuschauer ein einzigartiges und ungestörtes Fernseh-Ereignis genießen können.

Die Elbe-Tour für Puristen auf NDR.de

Alles in allem: ein Großprojekt im NDR. Auch NDR 1 Niedersachsen wird den Pfingstmontag der Elbe und der Ruhe widmen - mit entsprechender Musik und Langsamkeits-Reportagen. Wahre Puristen können die Reise des 117 Jahre alten Raddampfers parallel zur Fernseh-Sendung sogar in einer noch reduzierteren Version verfolgen, bei Facebook live und im Anschluss auf NDR.de zum Immer-wieder-Genießen: Schiff und Natur pur.

"Nur" gucken reicht nicht? Mit etwas Glück reisen Sie mit!

Wer auf das Ruhe-Erlebnis im NDR nicht bis Pfingsten warten möchte, hat die Chance, bei der eigentlichen Reise am 13. Mai live mit dabei zu sein. Denn ein paar der rund 110 Gäste-Plätze auf der "Kaiser Wilhelm" sind noch frei. Der NDR verlost fünf Mal zwei Tickets - und mit etwas Glück gehören Sie zu den Teilnehmern einer außergewöhnlichen Elbe-Fahrt.

#elbeinruhe - Teilen Sie mit uns Ihr Reise- und Ruhe-Erlebnis!

Auch darüber hinaus bietet der NDR viel Gelegenheit, aktiv an der Reise teilzuhaben: Bei Facebook, Instagram und Twitter halten wir Sie unter #elbeinruhe über das Projekt auf dem Laufenden - am Reise- und am Sendungstag und natürlich auch mal zwischendurch. Und wir freuen uns auf Ihre persönlichen Reise-Eindrücke - egal, ob direkt vom Dampfer, vor dem Fernseher oder in den Sozialen Medien.