Roman und Leo Knizka zu Gast

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - das gilt für Schauspieler Roman Knizka und für seinen Sohn Leo. Roman Knizka stammt aus einer sächsischen Künstler-Familie, lernt aber zunächst Theatertischler an der Semperoper. Noch vor dem Mauerfall "macht er rüber", geht in den Westen, und zwar auf die Schauspielschule. Seit Anfang der 90er ist der zweifache Vater nicht mehr aus Film und Fernsehen wegzudenken. Sein Talent hat er an seinen älteren Sohn vererbt: Gerade mal elf Jahre alt, steht Leo nun erstmals mit seinem Vater vor der Kamera: "Ein Dorf rockt ab" heißt ihr Film. Bevor der am 18. Mai im ZDF läuft, rocken Vater und Sohn bei uns das Rote Sofa!