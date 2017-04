Michaela May zu Gast

Michaela May zu Gast

Den meisten ist sie als “Jo Obermaier“ bekannt: Schauspielerin Michaela May spielte neun Jahre lang die Kriminalhauptkommissarin im “Polizeiruf 110“. Obwohl die Münchnerin schon als Kind vor der Kamera steht, wird sie nach ihrem Abitur zunächst Kindergärtnerin.

Die Schauspielerei bleibt jedoch ihr ständiger Begleiter: Parallel spielt May, die mit bürgerlichen Namen Gertraud Mittermayr heißt, Theater und übernimmt Rollen in Film- und Fernsehproduktionen. 1974 gelingt ihr neben Helmut Dietl in der Serie “Münchner G‘schichten“ der Durchbruch. 2005 wird sie für den "Polizeiruf 110: Der scharlachrote Engel" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, 2006 folgt der Grimme-Preis. Jetzt feiert die beliebte Schauspielerin ihr ganz eigenes Jubiläum, nämlich den 65. Geburtstag. Wir blicken mit ihr zurück, nach vorn - und gratulieren!