Das Großstadtrevier zu Gast auf dem Roten Sofa

Heute wird es voll auf dem Roten Sofa: Wir erwarten nicht weniger als sechs Lieblingsstars! "So viele Jahre" heißt die Folge, mit der das Großstadtrevier in die 30. Staffel startet. Denn seit 30 Jahren ermitteln die Polizeibeamten auf Sankt Pauli.

Großstadtrevier: Die Kultserie vom Kiez









































Ein Quotenhit nicht nur für Hamburg-Fans - auch wenn die Polizeiwache eigentlich in Bahrenfeld steht. Die Schauspieler Maria Ketikidou, Peter Fieseler, Jens Münchow, Saskia Fischer, Marc Zwinz und Sven Fricke erzählen, was für sie die Faszination Großstadtrevier ausmacht und worauf sich die Zuschauer in der neuen Staffel freuen können.

