Christian Ulmen zu Gast

Er ist eines der beliebtesten deutschen TV-Gesichter und immer für einen Spaß zu haben – Entertainer Christian Ulmen. Egal ob als Moderator, Schauspieler oder Regisseur, Ulmen begeistert die Zuschauer auf allen Ebenen der gekonnten Unterhaltung. Der Entertainer, der durch seine verschiedenen Shows bei MTV bekannt wurde, hatte bereits diverse Rollen in verschiedenen Fernsehformaten und Kinofilmen. Aktuell ist er in seiner neuen Serie "Jerks" zu sehen, in der er eine überspitzte und fiktive Version seiner selbst darstellt.

Christian Ulmen wächst in Hamburg auf und arbeitet bereits in seiner Jugend als Moderator für verschiedene Radiosender. Nach dem Abitur erhält er ein Angebot von MTV, wo er bis 1999 unter anderem als Moderator seiner eigenen Show "Unter Ulmen" arbeitet. Neben seinen Moderations- und Schauspieljobs gründet er seine eigenen Produktionsfirmen und entwickelt Kinofilme, Fernsehsendungen und Online-Formate. Für seine Vielfältigkeit wird er mit diversen Preisen, wie der 1Live Krone und dem Adolf-Grimme-Preis, ausgezeichnet.

Bei DAS! verrät er, wie es zu der Idee der neuen Serie gekommen ist, was es mit der Bezeichnung "Jerks" auf sich hat und wie es sich anfühlt, gemeinsam mit seiner Ehefrau vor der Kamera zu stehen.