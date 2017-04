Stand: 20.04.2017 11:27 Uhr

Nach Prügelei: Hinnerk Baumgarten im Interview

Der NDR Moderator Hinnerk Baumgarten, der unter anderem die Sendung DAS! im NDR Fernsehen und im Radio bei NDR 2 moderiert, ist am Ostermontag während eines Spaziergangs auf Mallorca schwer verprügelt worden. Er musste mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Inzwischen geht es ihm schon wieder besser. Im Interview mit DAS! erzählte er Einzelheiten.

DAS! Redaktion: Wie geht es Ihnen?

Hinnerk Baumgarten: Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich habe Prellungen vor allem im Gesicht, ein blaues Auge und eine Gehirnerschütterung. Ein Zahn ist gebrochen, ein paar weitere wackeln. Aber ich hatte Glück im Unglück. Das hätte alles viel schlimmer kommen können.

Was genau ist passiert?

Baumgarten: Wir kamen vom Strand Es Trenc und gegen 18 Uhr bin ich mit meiner Tochter und einem befreundeten Paar auf der Promenade in Arenal entlang gegangen, um ihnen auch diesen Teil der Insel zu zeigen. Ganz in der Nähe vom Ballermann sah ich zwei angetrunkene deutsche Touristen, die von einer kleinen Mauer ungeniert in den Sand urinierten. Ein anderer Mann hatte sie bereits angesprochen, ich kam dazu und sagte, das müsse doch nicht sein und sie sollten das unterlassen. Ohne Vorwarnung kam einer der beiden auf mich zu, es kam zu einer Rempelei. Er stieß mich zu Boden und trat mich mehrmals ins Gesicht. Es dauerte nur ein paar Sekunden, dann wurde ich ohnmächtig.

Wurden die Täter gefasst?

Baumgarten: Ja, zum Glück. Ein paar andere Urlauber haben die Täter verfolgt und festgehalten, bis die Polizei kam. Überhaupt haben vor Ort sehr viele Leute geholfen, das war wirklich großartig. Sofort wurde Erste Hilfe geleistet. Ich bekam Decken und eine ärztliche Versorgung und auch um meine Tochter haben sich viele Menschen gekümmert. Die Anzeige gegen die Täter läuft.

Wie geht es jetzt weiter?

Baumgarten: Ich fliege heute Abend zurück nach Deutschland und habe morgen noch einige Arzttermine. Vor allem der Zahnarzt muss schauen, ob er den angebrochenen Zahn noch retten kann. Ab Montag bin ich dann wieder auf dem Roten Sofa bei DAS!. Hannelore Hoger ist mein Gast, ich freu mich schon sehr auf das Gespräch.

