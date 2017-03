Stand: 08.03.2017 11:30 Uhr

Doku-Reihe 45 Min erhält Grimme-Preis

Dem Filmemacher Hauke Wendler ist es im vergangenen Jahr gelungen, die nächtlichen Abschiebungen zweier Familien aus Albanien hautnah mit der Kamera zu begleiten. Die daraus entstandene Dokumentation "45 Min - Protokoll einer Abschiebung" ist nun mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.

Der Film beschäftigt sich mit noch immer hochaktuellen Fragen: Wie laufen Abschiebungen konkret ab? Was bedeutet so eine nächtliche Aktion für die Menschen, die abgeschoben werden? Und gibt es womöglich eine Alternative zu diesen Einsätzen? Filmemacher Hauke Wendler und seinem Team ist es erstmals gelungen, ein umfassendes Bild von Abschiebungen zu zeigen: die Planung der aufwendigen Maßnahmen, den nächtlichen Einsatz der sogenannten Zuführkommandos in den Unterkünften der Asylbewerber sowie deren Ankunft im Heimatland.

Protokoll einer Abschiebung 45 Min - 03.04.2017 22:00 Uhr Autor/in: Hauke Wendler Nachts kommen die "Zuführkommandos" von Polizei und Ausländerbehörde, um Asylbewerber abzuschieben. Wie laufen Abschiebungen ab? Muss das so sein? Welche Alternativen gibt es?







"Wir sind stolz und froh"

Barbara Denz, Redakteurin des Films, freut sich sehr über die Auszeichnung: "Gute journalistische Arbeit zu machen und Themen zu finden, die unsere Zuschauer interessieren, ist unser tägliches Brot in der Redaktion von 45 Min. Und an sich noch kein Grund, besonders stolz zu sein. Doch als wir die Nachricht erhalten haben, dass unsere Dokumentation '45 Min - Protokoll einer Abschiebung' in diesem Jahr in der Kategorie "Information & Kultur" mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet wird, da waren wir stolz und froh!

Begründung der Grimme-Jury "Hauke Wendler nutzt das vorgegebene Format beispielhaft aus. Der Film gibt relevante Informationen, geht mutig mit der vorgefundenen Situation um und bezieht Haltung. Er befördert das Nachdenken und die Entwicklung einer eigenen Position. Das ist Aufklärung und Bildung im besten Sinne, im Sinne des Preisstifters. Davon wünscht sich die Jury mehr im deutschen Fernsehen."

Denn dieser Preis belohnt nicht nur einen herausragenden Film und seinen Autor Hauke Wendler, sondern auch unser jahrelanges Bemühen um einen Journalismus auf Augenhöhe mit unseren Zuschauern, um geradliniges Erzählen und die Beantwortung zwingender Fragen. Jedenfalls schließen wir das - wiederum voller Stolz - aus der Begründung der Grimme-Jury."

Interivew mit Hauke Wendler: "Von diesem Preis träumt man eigentlich immer"

Drei Mal sind Filme von Ihnen bereits für den Grimme-Preis nominiert worden. Das allein gilt schon als Auszeichnung. Jetzt bekommen Sie den Preis für "Protokoll einer Abschiebung". Sind Sie darauf besonders Stolz?

Hauke Wendler: Wenn man als Journalist für das Fernsehen arbeitet, träumt man, ehrlich gesagt, immer wieder mal vom Grimme-Preis. Aber ich finde es besonders großartig, dass wir ihn gerade für diesen Film bekommen. Zum Thema Flucht und Migration haben wir, das heißt, mein Kompagnon Carsten Rau, unsere Producerin Andrea Pittlik und das gesamte Team, seit zehn Jahren immer wieder Filme gemacht. Für mich rundet der Grimme-Preis diese Arbeiten ab.

Wie kam es zu diesem thematischen Schwerpunkt?

Wendler: Ich habe mich schon während des Studiums Anfang der 90er-Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Damals haben in Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Hoyerswerda und anderswo Unterkünfte von Asylbewerbern gebrannt. Da habe ich begonnen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Als Journalisten haben wir das Thema ab 2006 in unseren Dokumentationen und Reportagen aufgegriffen. Aber der Plan war nicht, dass wir zehn Jahre unseres Berufslebens mit diesem Thema verbringen. Eine Geschichte entwickelt sich halt aus der anderen. Mit der Zeit erreicht man immer mehr Wissen und Kontakte, sodass man in seiner Arbeit weiterkommt. Und selbstverständlich haben wir immer auch Filme zu anderen Themen gemacht.

Für "Protokoll einer Abschiebung" waren Sie mit der Kamera bei der Abschiebung von zwei albanischen Familien mit der Kamera dabei und haben sie anschließend in Albanien getroffen. Wie geht es den Familien heute?

Wendler: Die Dreharbeiten, die wir damals in Albanien realisiert haben, waren ehrlich gesagt mit das Dramatischste und Traurigste, was ich in 23 Berufsjahren erlebt habe. Die Söhne der einen Familie, 18 und 20 Jahre alt, waren akut davon bedroht, umgebracht zu werden. Ein Fall von Blutrache, die in Albanien noch verbreitet ist. Nach Drehende haben wir damals eine Stiftung gefunden, die der Familie geholfen hat, für drei Monate abzutauchen. Mittlerweile hat sie es geschafft, wieder ein bisschen auf eigene Füße zu kommen. Aber das Problem der Blutrache besteht bis heute weiter.

Auch die andere Familie ist durch die Abschiebung wieder in der Situation gelandet, vor der sie ursprünglich geflüchtet ist: Sie fühlt sich in der Stadt, in der sie lebt, benachteiligt und verfolgt, weil der Bruder des Vaters sich sehr in der demokratischen Partei Albaniens engagiert. Dem wollten sie durch ihre Flucht nach Deutschland entgehen und dieser Traum ist zerplatzt.

Aus der Dokumentation für 45 Min ist nun der Dokumentarfilm "Deportation Class" entstanden. Was gibt es darin für zusätzliches oder auch neues Material?

Wendler: Der Dokumentarfilm ist mit 85 Minuten deutlich länger, vor allem aber ganz anders aufgebaut als die Doku "Protokoll einer Abschiebung", die jetzt den Grimme-Preis erhält. Dabei war es uns besonders wichtig, die Perspektive der Flüchtlinge, die da abgeschoben werden, weiter ins Zentrum des Films zu rücken. Wir wollten diesen Menschen, die wir in den Nachrichten häufig nur schemenhaft zu sehen bekommen, Gesichter mit eigenen Meinungen zurückgeben und damit auch ihre Würde. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. "Deportation Class" läuft jetzt bei verschiedenen Festivals, auch in Norddeutschland, und kommt im Mai bundesweit ins Kino.

Welche Reaktionen gab es nach der Ausstrahlung der Dokumentation?

Wendler: Zu diesem Film haben wir weit mehr Reaktionen bekommen als zu jedem anderen, den wir vorher gemacht haben, vor allem über den Online-Auftritt von 45 Min. Da gab es eine extreme Bandbreite der Kommentare: von Zuschauern, die Abschiebungen sehr kritisch sehen, bis zu solchen, die gefordert haben, es müsse noch mehr, noch härter und schneller abgeschoben werden. Aber genau diese Auseinandersetzungen wollen wir mit unseren Film ja anstoßen.

Bei unserer Arbeit geht es nicht darum, irgendjemandem eine Meinung vorzugeben und diese durchzusetzen. Wir möchten Menschen erreichen, die sich mit dem Thema Abschiebung vielleicht noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Und wir möchten sie anregen, sich auch mit diesem Thema kritisch auseinanderzusetzen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns in dieser Gesellschaft vermehrt wieder zusammenfinden und reden und diskutieren. Und zur Not eben auch streiten. Denn darüber bilden sich Menschen eine Meinung und das ist wichtig, gerade in diesen komplexen Zeiten.

Die Fragen stellte Ulla Brauer.

