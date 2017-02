Der Countdown läuft. In dem schon Jahre andauernden Gerichtsverfahren um die neunte Elbvertiefung wird das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 9. Februar ein Urteil fällen. Die Richter entscheiden darüber, ob die Stadt Hamburg die für ihren Hafen ersehnte Elbvertiefung bekommt oder ob den klagenden Naturschutzverbänden Recht gegeben wird. Die Richter müssen das sogenannte Verschlechterungsverbot im Verfahren berücksichtigen. Das heißt, dass sich der ökologische Zustand der Elbe durch die Vertiefung nicht noch weiter verschlechtern darf. Außerdem müssen Schäden an Tieren und Pflanzen ausgeglichen werden. Doch ist das überhaupt möglich?

Diese Tiere und Pflanzen an der Elbe sind bedroht

















































Um das feststellen zu lassen, hatten die Richter des Bundesverwaltungsgerichts weitere Gutachten zu den ökologischen Folgen der Elbvertiefung verlangt. Die Autoren Holger Vogt und Sebastian Bellwinkel haben im Sommer 2015 mehrere Gutachter begleitet, die an der Unterelbe zwischen Hamburg und Cuxhaven unterwegs waren, um den Bestand seltener Tier- und Pflanzenarten zu erfassen. Bei den Recherchen hat das Team Aspekte aufgedeckt, die damals nicht einmal den klagenden Umweltverbänden bekannt gewesen waren. Diese haben ein neues Umweltgutachten in Auftrag gegeben. Der Wasserbauingenieur Prof. Ulrich Zanke hat es durchgeführt und im Dezember 2016 vor dem Bundesverwaltungsgericht präsentiert. Darin bestätigt der renommierte Gutachter, die Befürchtungen, die ein Experte bereits 2015 in der Dokumentation geäußert hatte.

Pro und Kontra: Braucht Hamburg die Elbvertiefung?

Die Planer der Elbvertiefung - die Stadt Hamburg und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes - sind davon überzeugt, dass der Wirtschaftsstandort Hamburg den Ausbau braucht, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch erklärt in einem ausführlichen Interview, warum er dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts optimistisch entgegen sieht und die Ergebnisse des neuen Umweltgutachtens für nicht entscheidend hält. Die negativen Folgen der Elbvertiefung für die Umwelt seien größer als bisher angenommen, sagt hingegen Manfred Braasch vom BUND in einem langen Interview. Sie sei "nicht vollziehbar und rechtswidrig".

Gutachter: Deponie für Elbschlick womöglich nutzlos

Das zentrale Argument der Stadt Hamburg und des Bundes für die Unbedenklichkeit der Elbvertiefung ist die Verfüllung der sogegannten Medemrinne. Diese Rinne im Watt der Elbmündung ist neben der Fahrrinne quasi die zweite Hauptschlagader, durch die Ebbe und Flut strömen. In einem ökologisch hochsensiblen und daher vom EU-Umweltrecht geschützten Elbästuar vor Cuxhaven. Sie soll im Zuge der Vertiefung mit über zwölf Millionen Kubikmetern Baggerschlick aus der Elbe aufgefüllt werden.

Die Schlickdeponie soll die Fluten bremsen und so, laut Prognose der Planer, verhindern, dass eine weitere Erhöhung der Fließgeschwindigkeit und des Tidenhubs erfolgt. Doch was ist, wenn das nicht funktioniert? Ein von den Umweltverbänden beauftragter Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass der Tidenhub deutlich höher ausfallen werde als von den Planern behauptet. Die Folgen wären unabsehbar - auch für die Menschen, die entlang der Unterelbe hinterm Deich wohnen und Sturmfluten ausgesetzt sind.

Mehr zum Thema "Hafen Hamburg braucht neue Standortstrategie" Durch die Elbvertiefung soll der Hamburger Hafen wettbewerbsfähig bleiben. Aber reicht es, Mega-Containerschiffen das Einlaufen zu ermöglichen? HWWI-Chef Vöpel bezweifelt das. mehr mit Video Elbvertiefung: Ist Unterwasser-Deponie nutzlos? Wohin mit dem Baggergut der Elbvertiefung? Wie den Tidenanstieg beschränken? Eine Unterwasser-Deponie soll die Lösung sein. Das kann nicht funktionieren, sagt ein Experte. mehr