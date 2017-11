Talk bei Tee, Rollmops und Leberwurstschnittchen: Michel Abdollahi empfängt Dragqueen Olivia Jones auf der Kommandobrücke eines alten U-Boots im Hamburger Hafen. Olivia Jones erzählt beim "Käpt'ns Dinner", wie es war, in der niedersächsischen Provinz mit 15 Jahren in Frauenkleidern zur Schule zu gehen. Wie haben Eltern, Lehrer und Mitschüler reagiert? Und was macht es mit einem, wenn der eigene Vater ein Millionenbetrüger ist und sich von einem Tag auf den anderen nach Brasilien absetzt?

Offen spricht die "Multifunktions-Transe", wie sie sich selbst nennt, über ihre Kindheit, aber auch darüber, warum sie einmal in die Davidwache auf dem Kiez marschiert ist, um die AfD anzuzeigen. Oder warum sie sich die Beine hat um sieben Zentimeter verkürzen lassen. Und wie es ist, tagsüber Oliver und nachts Olivia zu sein. Nach einer halben Stunde zwischen russischem Stahl auf knapp drei Quadratmetern bleibt nichts unbeantwortet.

Im "Käpt'ns Dinner" am 15. Dezember ist der Komiker Kaya Yanar zu Gast.