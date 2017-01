Ein schwüler Sommerabend auf St. Pauli, vier prominente Gäste treffen sich zum Blind-Date: DJane und Dschungelcamperin Giulia Siegel, Kabarettistin Caro Korneli, Modedesigner und GNTM-Juror Michael Michalsky und der Musiker König Boris, ein Drittel der Band Fettes Brot.

Vorschau: Die Geschichte eines Abends Anarchischer Doku-Talk: Kein Skript und kein zugewiesener Platz für die Gäste. Ein Blick auf die Begegnung von Menschen, die zum ersten Mal einen Abend miteinander verbringen.







Es wird geredet, viel geraucht und noch mehr getrunken. Am nächsten Morgen kann sich Gastgeber Dirk Stermann nur noch schemenhaft an diesen Abend erinnern: Michael Michalsky flirtet hemmungslos mit König Boris, Giulia Siegel erzählt, wie sie sich ihre Brüste verkleinern ließ und Caro Korneli offenbart, dass sie einen Heiratsantrag in der Badewanne bekam. Am Ende bekommen sie von Barfrau Käthe Hausverbot und landen alle auf dem Friedhof.

Die Geschichte eines Abends ist anarchischer Doku-Talk. Was passiert, bestimmen die Gäste. Einen festen Ablauf gibt es nicht. Mit dokumentarischem Blick erzählt die Sendung die Begegnung von vier Menschen, die zum ersten Mal einen Abend gemeinsam verbringen - einen Abend so unvorhersehbar wie das Leben selbst.