Verrückte Heimwerker! - Best of Kliemannsland

Der Norden hat seit einem Jahr ein neues Land: das Kliemannsland. Es liegt mitten in Niedersachsen, zwischen Hamburg und Bremen, in der Nähe von Zeven. Ein Ort, an dem zumeist junge Menschen Träume und kreative Ideen verwirklichen. Erschaffen von Fynn Kliemann und Freunden.

In der Zwischenzeit haben sich online viele Zigtausend Menschen als "Bürger" des Landes registrieren lassen und verfolgen wöchentlich entweder persönlich vor Ort oder aber über einen YouTube-Kanal, wie sich das Land, in Wahrheit ein alter Pferde- und Gaststättenhof, entwickelt.

Verrückte Heimwerker! - Best of Kliemannsland 14.10.2017 00:10 Uhr Die Reportage zeigt die schönsten, wildesten und verrücktesten Momente aus einem Jahr Kliemannsland.







Fans und Interessierte können mitentscheiden, was auf dem Hof gebaut und umgesetzt werden soll. Entstanden ist so zum Beispiel ein eigener Teich, auf dem man sogar Wakeboarden kann. Ein Campingplatz mit schön ausgebauten Wohnwagen und Außenduschen. Mehrere Werkstätten für Menschen, die zwar handwerkliche Ideen, aber keine Möglichkeit für die Umsetzung haben. Aber auch ein Musikstudio, in dem Nachwuchskünstler ihre ersten Stücke aufnehmen können. Ideen gibt es noch viele mehr.

Die Reportage zeigt die schönsten, wildesten und verrücktesten Momente aus einem Jahr Kliemannsland. Das junge Netzwerk funk von ARD und ZDF begleitet die Entwicklungen und Erlebnisse.