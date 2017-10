Mehrere Schwerverletzte nach Massenschlägerei

NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 25.10.2017 12:00 Uhr

Bei einer Schlägerei am Dienstagabend in Twistringen sind zehn Menschen verletzt worden. Ein 17-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.