Carlo tauscht... sich durchs Südsee-Camp

Von einem leeren Wasserkanister und einem Heringszieher bis zu einer Rattanlounge: Das ist das Ziel für Carlo von Tiedemann bei dieser Tauschaktion, die ihn dieses Mal ins Südsee-Camp in der Lüneburger Heide führt. Ein Wochenende lang zieht er durch das Feriendorf, in dem bis zu 5.000 Urlauber und Bewohner in Zelten, Campingwagen, Bungalows und Ferienhäusern Platz finden.

Seinen Auftrag bekommt er von Birthe und Carsten Reinert aus Löhne. Sie stellen auch das Startobjekt zur Verfügung. Bei seinen Tauschgeschäften begegnet Carlo von Tiedemann Dauercampern, Menschen, die sich permanent in der "norddeutschen Südsee" niedergelassen haben. Er trifft eine Familie mit sieben Kindern mit einem riesigen Wohnmobil und einen ehemaligen Koch aus dem Hamburger Hotel Atlantic.

Dabei hat er Erfolg bei seiner Tauschaktion: Zwischendurch darf Carlo von Tiedemann neben einer Heckenschere auch ein Fahrrad und ein riesiges aufblasbares Einhorn sein Eigen nennen.

Während der Tauschaktion geht es aber auch um die Feriengäste und ihre Eigenarten. Sie gibt Carlo einen Grund, überall anzuklopfen und in die Wohnwagen und Bungalows zu schauen. So gewinnt man einen interessanten Einblick in das Universum "Südsee-Camp". Dennoch bleibt die Frage, ob Carlo von Tiedemann es am Ende des Wochenendes geschafft hat, die erwünschte Rattanlounge für Familie Reinert zu ertauschen.