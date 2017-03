Stand: 08.03.2017 12:40 Uhr

NDR Radios erreichen 49 Prozent Marktanteil

Rund 6,9 Millionen Hörerinnen und Hörer schalten täglich mindestens ein Radioprogramm des NDR ein. In Norddeutschland entspricht dies knapp der Hälfte aller Menschen ab zehn Jahren. Beim Marktanteil erreicht der NDR einen Gesamtwert von 49,0 Prozent. Der Vorsprung vor den 16 privaten Radio-Anbietern im Norden beträgt 8,3 Prozentpunkte – die kommerzielle Konkurrenz kommt der jüngsten Media-Analyse Radio (MA) zufolge insgesamt auf einen Marktanteil von 40,7 Prozent.

Die Zahl der täglichen Radiohörer in Norddeutschland beträgt knapp 10 Millionen deutschsprachige Personen ab zehn Jahren. Dies entspricht einer Tagesreichweite von 79,0 Prozent. Die durchschnittliche Hördauer liegt mit 183 Minuten auf stabil hohem Niveau.

NDR Intendant Lutz Marmor: "Das Radio behält seinen starken Platz im Medienmix der Norddeutschen. Wichtigster Radioanbieter im Norden bleibt mit Abstand der NDR. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der Qualität und Vielfalt unserer Programme. Vielen Dank an alle, die dafür gearbeitet haben, vor allem aber an unsere Hörerinnen und Hörer!"

Die wichtigsten Ergebnisse:

Die Ergebnisse im Detail (Marktanteilswerte beziehen sich auf die Wochentage Montag bis Sonntag, die Tagesreichweite auf die Wochentage Montag bis Freitag):

NDR 2 steigert seinen Marktanteil erneut auf nun 15,9 Prozent. Das Programm wird täglich von gut 2,8 Millionen Menschen eingeschaltet. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht NDR 2 rund 1,4 Millionen Hörerinnen und Hörer. Die Tagesreichweite von NDR 2 steigt im Norden auf 19,7 Prozent. Auch in der für die Werbebranche besonders wichtigen Währung „Hörer pro Durchschnittsstunde“ steigert sich NDR 2 um 24.000 Hörerinnen und Hörer und erreicht nun 795.000 Menschen, in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen ist der Anstieg sogar noch höher: Hier sind jetzt im Durchschnitt 374.000 junge Menschen pro Stunde dabei – ein Plus von 35.000. Bundesweit gehört NDR 2 erneut zu den zehn reichweitenstärksten werbetragenden Programmen.

NDR Intendant Lutz Marmor: "Kein anderes Programm im Norden erreicht mehr Hörerinnen und Hörer. Die Mischung von NDR 2 stimmt. Ich gratuliere dem gesamten Team zu diesem Erfolg!"

N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, steigert seine Tagesreichweite in Norddeutschland auf 9,5 Prozent – ein Plus von 0,8 Prozentpunkten. Täglich schalten rund 1,3 Millionen Hörerinnen und Hörer N-JOY ein. N-JOY erreicht einen Marktanteil von 4,4 Prozent.

NDR Info legt bei der Tagesreichweite auf 3,9 Prozent zu und bleibt damit das erfolgreichste Informationsprogramm im Norden. Es liegt weiterhin klar vor dem Deutschlandfunk. In Hamburg erzielt das Programm eine Tagesreichweite von 7,2 Prozent. Bundesweit schalten täglich 537.000 Menschen NDR Info ein – ein Plus von 30.000 Menschen. Zum Weitesten Hörerkreis zählen mehr als zwei Millionen Menschen; im Sendegebiet steigt der Weiteste Hörerkreis auf 14,1 Prozent der Bevölkerung.

NDR Kultur gewinnt weiter Hörer. Bundesweit schalten täglich 303.000 Menschen NDR Kultur ein – ein Plus von 20.000 Hörerinnen und Hörern. Damit bleibt NDR Kultur unangefochten das meistgehörte Klassik- und Kulturprogramm im Norden. Die Tagesreichweite im Sendegebiet steigt auf 2,1 Prozent. Damit liegt das Programm im Norden weiter vor Deutschlandradio Kultur und Klassik Radio. Der Weiteste Hörerkreis von NDR Kultur ist im Norden erneut gestiegen, er liegt aktuell bei 9,8 Prozent. Bundesweit zählen gut 1,5 Millionen Menschen zum Weitesten Hörerkreis.

Im NDR Sendegebiet erreichen die vier Landesprogramme des NDR zusammen einen Marktanteil von 24,8 Prozent. Täglich schalten rund 3,2 Millionen Menschen eines der Programme ein.

Niedersachsen

Erneuter Doppelerfolg: NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen zum zehnten Mal in Folge die ersten beiden Plätze und sind damit die beliebtesten Radiosender im Land. NDR 1 Niedersachsen erreicht einen Marktanteil von 25,1 Prozent. Bundesweit schalten täglich 1,9 Millionen Menschen das Programm ein. NDR 2 verbessert sich erneut im größten norddeutschen Bundesland und kommt nun auf einen Marktanteil von 17,8 Prozent.

NDR Intendant Lutz Marmor: "Ein starkes Radio-Gespann für Niedersachsen: NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 bleiben die stärksten Zugpferde im Land. An der Spitze liegt und das ist wirklich großartig seit 24 Jahren NDR 1 Niedersachsen. Der Abstand von NDR 2 zum Drittplatzierten hat sich weiter vergrößert. Herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer!"

Auf Platz 3 kommt Radio ffn mit 10,5 Prozent Marktanteil.

N-JOY steigert seine Tagesreichweite in Niedersachsen auf 8,6 Prozent. Der Marktanteil liegt bei 3,9 Prozent. Der NDR erzielt in Niedersachsen mit allen seinen Radioprogrammen einen stabilen Marktanteil von 51,6 Prozent. Damit liegt der NDR 16,6 Prozentpunkte vor den kommerziellen Wettbewerbern.

Schleswig-Holstein

NDR 1 Welle Nord hat bei den Hörerinnen und Hörern verloren und erreicht in Schleswig-Holstein einen Marktanteil von 13,8 Prozent und eine Tagesreichweite von 15,2 Prozent. Bundesweit wird das Programm von knapp einer halben Million Menschen gehört. NDR 2 erzielt einen Marktanteil von 15,9 Prozent, die Tagesreichweite liegt bei 19,6 Prozent.

N-JOY steigert in Schleswig-Holstein seine Tagesreichweite auf 11,4 Prozent. Der Marktanteil liegt bei 5,3 Prozent. Mit allen seinen Radioprogrammen kommt der NDR in Schleswig-Holstein auf einen Marktanteil von 44,9 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern

NDR 1 Radio MV baut den Abstand zur Ostseewelle auf 8,8 Prozentpunkte aus und ist mit 30,7 Prozent Marktanteil deutlicher Marktführer im Land. Die Tagesreichweite (Montag bis Freitag) liegt jetzt bei 30,9 Prozent. Damit bleibt NDR 1 Radio MV das reichweitenstärkste Programm in Mecklenburg-Vorpommern. Zugleich ist das Programm im deutschlandweiten Vergleich das erfolgreichste ARD-Radio im eigenen Sendegebiet sowohl nach Marktanteil als auch nach Tagesreichweite. Bundesweit schalten jeden Tag insgesamt rund eine halbe Million Hörerinnen und Hörer NDR 1 Radio MV ein.

NDR Intendant Lutz Marmor: "NDR 1 Radio MV ist die unangefochtene Nr. 1 bei den Hörerinnen und Hörern in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein großer Erfolg des gesamten Teams. Gratulation! Der Musik-Mix und das hervorragende Informationsangebot sind in Mecklenburg-Vorpommern unerreicht."

NDR 2 erzielt in Mecklenburg-Vorpommern eine Tagesreichweite von 12,6 Prozent. Der Marktanteil liegt bei 9,2 Prozent. N-JOY, das junge Programm des NDR, baut seine Tagesreichweite zum wiederholten Male aus und kommt jetzt auf 11,2 Prozent. Der Marktanteil liegt jetzt bei 3,9 Prozent. Die Tagesreichweite aller NDR Programme zusammen liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 51,9 Prozent, der Marktanteil steigt auf 48,0 Prozent, das ist der beste Wert seit 2009.

Hamburg

NDR 90,3 steigert seinen Marktanteil in der Hansestadt auf 15,8 Prozent. Die Tagesreichweite erhöht sich ebenfalls und liegt nun bei 15,1 Prozent. Täglich schalten bundesweit insgesamt 405.000 Hörerinnen und Hörer NDR 90,3 ein. NDR 2 verbessert seinen Marktanteil in Hamburg auf 14,3 Prozent. Die Tagesreichweite steigt auf 15,6 Prozent.

N-JOY erzielt in der Hansestadt einen Markanteil von 5,6 Prozent; die Tagesreichweite steigt auf 8,5 Prozent. NDR Info kommt in Hamburg auf 7,2 Prozent Tagesreichweite. NDR Kultur liegt in der Tagesreichweite bei 2,9 Prozent. Die NDR Programme insgesamt erreichen im hart umkämpften Hamburger Radiomarkt einen Marktanteil von 44,6 Prozent.

Die Media Analyse wird zweimal jährlich von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erstellt. Das nächste Ergebnis wird am 11. Juli 2017 veröffentlicht.