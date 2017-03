Stand: 24.03.2017 10:51 Uhr

DVB-T2 HD: Alle Infos zum neuen HD-Fernsehen

Ab dem 29. März 2017 können viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Norden die öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehprogramme mit einem größeren Programmangebot und in HD Qualität über das neue Antennenfernsehen DVB-T2HD empfangen. Die Umstellung erfolgt am 29. März zwischen 0 und 12 Uhr. In vielen norddeutschen Regionen wird in der Nacht vom 28. auf den 29. März abgeschaltet. Ab Mittag können Sie dann in diesen Regionen mit einem geeigneten Gerät und nach einem Sendersuchlauf DVB-T2 HD empfangen. Informieren Sie sich jetzt über unsere kostenlose NDR Hotline 08000 637 099 - täglich von 6:30 bis 23:30 Uhr oder auf NDR.de/dvbt2hd.

DVB-T2 HD: Geräte anschließen - So geht's Das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD startet am 29. März .2017. Hier erfahren Sie, wie man eine neue kompatible Set-Top-Box anschließt.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zuschauer können Empfang checken

Sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender als auch die privaten Programme sind bei DVB-T2HD mit einem größeren Programmangebot dabei. Mit dem Empfangscheck von ARD Digital können Sie prüfen, welche Programme an ihrem Wohnort angeboten werden. Neu ist, dass die die privaten Sender in Norddeutschland über DVB-T2HD auch in Regionen gesehen werden können, die vorher nicht mit DVB-T versorgt waren.

Mehr Programme in HD-Qualität

Kurz gesagt DVB-T = Digital Video Broadcasting-Terrestrial, digitale Video-Übertragung per Antenne

HD = High Definition, hoch aufgelöstes, "scharfes" Bild mit vielen Bildpunkten

Set-Top-Box = Zusatzgerät zum Fernseher zum Empfang von Programmen

DVB-T2 HD steht für die Modernisierung des bisherigen Antennenfernsehens DVB-T. Es ist eine Kombination aus dem digitalen terrestrischen DVB-Standard für das Fernsehen mit dem modernen Bildkompressionsstandard HEVC (H.265) . Im Vergleich zu DVB-T benötigt DVB-T2 HD weniger Frequenzen - und es können mehr Programme in HD-Qualität übertragen werden. Allerdings benötigen die Zuschauer ein neues Empfangsgerät. Wenn sie ihren alten Fernseher behalten möchten, reicht eine einfache Settop Box (im Handel ab 40 €) zum Empfang aus. Die vorhandene Antenne kann man ebenfalls weiter benutzen.

Die öffentlich-rechtlichen Programme sind frei empfangbar. Die Programme der Privaten werden verschlüsselt über die Freenet-TV-Plattform gesendet. Das Entgelt für den Zugang zur Plattform beträgt jährlich 69 Euro pro Empfangsgerät.

Weitere Informationen mit Video Die häufigsten Fragen zu DVB-T2 HD Ende März löst das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD das bisherige DVB-T ab. Wer noch mit bisheriger Technik fernsieht, muss schnell handeln. Antworten auf die wichtigsten Fragen. mehr

Auf das grüne Logo achten

Es wird empfohlen, beim Gerätekauf auf das grüne Logo zu achten, denn damit ist technisch sichergestellt, dass alle Programme empfangen werden können. Kauft man eine Settop Box mit dem FreenetTV Logo, so ist das Entschlüsselungsmodul bereits eingebaut. Trägt das Gerät das grüne Logo, kann ein Entschlüsselungsmodul nachgerüstet werden.

Sendersuchlauf notwendig

Um einen möglichst verbraucherfreundlichen Umstieg zu ermöglichen, bietet der NDR für einen kurzen Zeitraum nach der Umstellung in den Ballungsräumen die Programme Das Erste, das ZDF-Hauptprogramm und das NDR-Fernsehen noch in DVB-T an. Dieses Angebot ist einmalig und in den anderen, später noch umzustellenden Regionen nicht mehr vorgesehen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 24.03.2017 | 19:30 Uhr