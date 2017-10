Stand: 04.10.2017 09:46 Uhr

Liedermacherabend mit Alin Coen und Dota

Vielleicht haben manch Deutsch singende Männer mit ihren etwas weinerlichen Liedern zurzeit den größeren Erfolg, die echte Singer-Songwriter-Szene in Deutschland ist aber weiblich. Mit Alin Coen und Dota kommen heute zwei der besten Liedermacherinnen zu Hamburg Sounds. Obwohl beide seit Jahren Musik machen, ist ihnen der große kommerzielle Erfolg bisher noch nicht gelungen - an der Musik der beiden liegt das aber definitiv nicht: intelligente deutsche Texte, bezaubernde Melodien und zwei Stimmen, die einfach berühren. Bei Hamburg Sounds können Sie die Sängerinnen exklusiv und hautnah kennenlernen.

NDR.de überträgt das Konzert ab 19 Uhr im Livestream.

Mascha Kaléko: "Gib mir Deine kleine Hand" NDR 90,3 - Hamburg Sounds - 04.10.2017 19:00 Uhr Autor/in: Alexander Dietze Alin Coen und Dota singen "Gib mir Deine kleine Hand". Der Liedtext entstammt dem Gedicht von Mascha Kaléko "Einem Kind im Dunkeln". Die Lyrikerin hat dies einst ihrem Sohn gewidmet.







Das komplette Hamburg Sounds Konzert zum Nachhören

Die Karten für das exklusive Konzert am 4. Oktober im NDR Radiohaus gab es vorab aber nicht zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen. Falls Sie das Konzert verpassen: Der komplette Auftritt läuft am 8. Oktober ab 20 Uhr in der Sendung "Hamburg Sounds" bei NDR 90,3.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Sounds | 04.10.2017 | 19:00 Uhr