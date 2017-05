Stand: 08.05.2017 11:50 Uhr

Johnny Logan bei Hamburg Sounds

Im weißen Anzug, mit schwarzem Hemd und Einstecktuch, dazu all die Trauer im Blick, die eine verlorene Liebe auslösen kann - so gewann Johnny Logan 1980 zum ersten Mal den Eurovision Song Contest. Mit derselben einschmeichelnden Stimme, diesmal komplett in Weiß gekleidet, wiederholte der schüchtern wirkende Ire 1987 diesen Erfolg. Als Einziger gewann Johnny Logan zweimal den internationalen Gesangswettbewerb.

Seit dieser Zeit hat sich musikalisch einiges bei Seán Patrick Michael Sherrard O’Hagan, wie er richtig heißt, getan. Nach diversen Alben mit traditioneller Musik aus seiner Heimat Irland erscheint diese Woche mit "It Is What It Is" sein erstes selbst komponiertes Album nach 30 Jahren. Bei Hamburg Sounds wird Johnny Logan die neuen Titel heute Abend zum ersten Mal mit Band live spielen. NDR.de überträgt das Konzert ab 19 Uhr per Videostream und am 14. Mai senden wir eine Zusammenfassung ab 20 Uhr bei NDR 90,3.

