Sommertour-Start mit Hot Chocolate in Dulsberg

Hamburg-Dulsberg, aufgepasst! Heute feiern NDR 90,3 und das Hamburg Journal hier den Auftakt zur Sommertour 2017. Zur ersten von drei großen Open-Air-Partys kommen fantastische Gäste: Hot Chocolate und Londonbeat laden zu einer tollen Show ein.

NDR.de überträgt die Konzerte im Livestream - um 20.30 Uhr geht's los.

Ab 17 Uhr auf dem Straßburger Platz

Los geht es auf der Bühne auf dem Straßburger Platz in Dulsberg um 17 Uhr mit NDR Moderator Michael Wittig und der Papermoon Showband. Um 18 Uhr beginnen dann die NDR Moderatoren Anke Harnack und Christian Buhk und gegen 19 Uhr startet die Stadtteilwette. Um 19.30 Uhr schalten wir live ins Hamburg Journal und auch die Stadtteilwette wird aufgelöst. Ab 20.30 Uhr tritt Londonbeat auf und ab 22 Uhr Hot Chocolate.

Hot Chocolate mit den großen Disco-Hits

In den 70er-Jahren gelang es in Großbritannien nur drei Interpreten, sich in jedem Jahr in den Charts zu platzieren: Elvis Presley, Diana Ross - und Hot Chocolate. Ihre steile internationale Karriere begann 1974 mit dem Song "Emma". Die Wegbereiter des Disco-Sounds landeten zahlreiche Hits, die heute alle Klassiker der Musikgeschichte sind. Hits wie "So You Win Again", "Every 1’s A Winner", "No Doubt About It" und "You Sexy Thing" machten die Band endgültig zu einer Legende. Dass der Sound von Hot Chocolate geradezu königlich ist, zeigte sich 1981, denn in diesem Jahr wurde die Band vom britischen Königshaus eingeladen, um bei der Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana aufzutreten.

Soul- und Disco-Sounds von Londonbeat

Mit "I've Been Thinking About You" landete die britisch-US-amerikanische-Pop-Gruppe Londonbeat 1990 einen weltweiten Nummer-eins-Hit. In insgesamt 27 Ländern erreichte er die Spitzenposition der Charts. In Großbritannien erhielt der Song eine Platin-Auszeichnung, in den USA Gold und in Deutschland stand er 46 Wochen lang ununterbrochen in den Charts.

Anke Harnack und Christian Buhk sorgen für gute Laune

Die NDR Moderatoren Anke Harnack und Christian Buhk sind der Kitt im Party-Mix. Und die Showband Papermoon performt dazu die größten Hits. Die Dulsberger haben aber auch eine Aufgabe zu erfüllen, sie müssen unsere Stadtteilwette gewinnen.

Dulsberg und die Sommertour 2017 NDR 90,3 - Treffpunkt Hamburg - 18.07.2017 20:00 Uhr Autor/in: Lehmann, Dietrich Die Sommertour von NDR 90,3 und Hamburg Journal kommt nach Dulsberg. Aus diesem Anlass ist Bezirksamtsleiter Harald Rösler ist zu Gast. Dulsberger haben Fragen gestellt.







NDR 90,3 | 22.07.2017 | 17:00 Uhr