Stand: 22.07.2017 23:51 Uhr

Perfekter Sommertour-Auftakt in Dulsberg

Mehr als 11.000 Menschen sind am Sonnabend auf den Straßburger Platz in Dulsberg gekommen, um den Auftakt der diesjährigen Sommertour von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal zu feiern - und die hatte es in sich! Mit einer spannenden Stadtteilwette und erstklassigen Live-Shows von Hot Chocolate und Londonbeat stand Dulsberg ganz im Mittelpunkt. Die Moderatoren Anke Harnack und Christian Buhk führten durch das sechsstündige Bühnenprogramm.

Party auf dem Straßburger Platz

Dulsberg ist bekannt für seine Backstein-Häuser. Und genau darum sollte es dann auch in der Stadtteilwette gehen: NDR 90,3 und das Hamburg Journal hatten im Vorfeld gewettet, dass es die Dulsberger nicht schaffen würden, in roten Oberteilen vor unserer Sommertourbühne zu erscheinen und aus selbstbemalten roten Kartons und Schuhkisten eine zehn Meter lange und drei Meter hohe "Backsteinwand" zu bauen. Unterstützung hatten sie unter anderem vom Stadtteilrat, dem SC Urania, dem Stadtteilbüro und dem Spielehaus Dulsberg. Ob die Anwohner es schaffen würden, war bis kurz vor Ende aber noch unklar, als sich das Hamburg Journal live dazu schaltete.

Besonders über die gewonnene Stadtteilwette freuen dürfen nun die "Pottkieker". Die gemeinnützige Stadtteilküche bekommt vom Sommertour-Partner Lotto Hamburg eine Spende von 1.000 Euro.

Mit Londonbeat in die 80er-Jahre

Nach der Wette ging es mit Live-Musik weiter. Zunächst brachte Londonbeat mit Hits wie "You Bring On the Sun" und "A Better Love" den Straßburger Platz in Stimmung. Mit "I've Been Thinking About You" landete die britisch-US-amerikanische-Pop-Gruppe Londonbeat 1990 einen weltweiten Nummer-eins-Hit. Auch in Dulsberg war der Song unvergessen, so dass das Publikum direkt mit einstimmen konnte.

Hot Chocolate mit den großen Disco-Hits

Tanzende ging es dann nahtlos weiter, als Hot Chocolate mit ihrem Disco-Sound die Zuschauer begeisterten. In den 70er-Jahren gelang es in Großbritannien nur drei Interpreten, sich in jedem Jahr in den Charts zu platzieren: Elvis Presley, Diana Ross - und Hot Chocolate. Ihre steile internationale Karriere begann 1974 mit dem Song "Emma". Die Wegbereiter des Disco-Sounds landeten zahlreiche Hits, die heute alle Klassiker der Musikgeschichte sind. In einer rund 80-minütigen Show mit all ihren großen Hits sorgte die Band für einen perfekten Sommertour-Abend.

Nächster Halt: Lohbrügge

Am 29. Juli geht es in Lohbrügge weiter, dann stehen Milow und Michy Reincke auf der Sommertour-Bühne. Anke Harnack und Christian Buhk freuen sich ab 17 Uhr auf Sie! Auch dieses Mal gibt es wieder eine knifflige Stadteilwette zu lösen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.07.2017 | 20:30 Uhr