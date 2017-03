Stand: 13.03.2017 15:41 Uhr

Konstantin Wecker bei Hamburg Sounds erleben

Mit Konstantin Wecker kommt am 23. März ein Mann zu Hamburg Sounds, den auch seine zahlreichen Hamburger Fans regelrecht verehren - und das, obwohl er ein überzeugter Münchner ist. 1975 erschien Weckers erstes Live-Album "Ich singe, weil ich ein Lied hab'" - aufgenommen im legendären Hamburger Onkel Pö. In den folgenden Jahren wurde er zu einem der wichtigsten deutschen Liedermacher neben Reinhard Mey, Franz Josef Degenhardt und Hannes Wader. Der Bayer ist aber auch eine gewichtige politische Stimme im Lande - und das seit fast 50 Jahren. Platten wie "Genug ist nicht genug", darauf das mitreißende Lied "Willy" über seinen von Rechtsradikalen erschlagenen Freund, sind ebenso aktuell wie Kult. Aber auch Film-Musiken, diverse Filmrollen und seine Arbeit als Autor machen Konstantin Wecker zu einem Bestandteil jüngerer deutscher Kulturgeschichte.

Der Liedermacher und der Straßenmusiker

Dass aber Konstantin Wecker am 23. März zu Hamburg Sounds kommt, ist nicht zuletzt dem Mann zu verdanken, der an dem Abend ebenfalls im Foyer an der Rothenbaumchaussee zu sehen und zu hören sein wird: Felix Meyer. Denn neben großen Namen wie Joan Baez oder Mercedes Sosa spielt Wecker auch immer wieder gerne mit jüngeren deutschen Künstlern zusammen, war so auch bei der letzten Album-Produktion des Hamburgers Felix Meyer dabei.

Felix Meyer: Songs mit Hit-Potenzial

Meyer selbst hat die Liebe zur Musik auf der Straße entdeckt, genau genommen beim jahrelangen Reisen mit Gitarre und Freunden durch Europa. Ob Paris, Rom oder Berlin - kaum eine Fußgängerzone, in der Felix Meyer die Passanten noch nicht begeistert hätte. In Hamburg hat ihn dann der erfolgreiche Produzent Peter Hoffmann (unter anderem für den Erfolg von Tokio Hotel zuständig) gehört, und der wusste gleich: Dieser Herr Meyer verdient ein noch viel größeres Publikum. Seitdem veröffentlicht Felix Meyer Platten, die allesamt Hits werden könnten, wenn der Mann nicht so wundervolle und gar nicht auf Kommerz gerichtete Ecken und Kanten behalten hätte. Insofern passen die beiden Musiker am Hamburg Sounds Abend hervorragend zusammen. Und dass dazu noch ein Special Guest aus Hamburg erwartet wird, der mit Wecker zusammen "Bella Ciao" zum Besten geben wird, könnte den Abend endgültig unvergessen machen.

Konstantin Wecker bei Hamburg Sounds erleben Seit fast 50 Jahren steht Konstantin Wecker auf der Bühne. Am 23. März ist der Münchner Liedermacher mit Felix Meyer bei Hamburg Sounds zu Gast - seien Sie live dabei! Hinweis: Einlass ab 18 Uhr

Karten können nicht gekauft werden, sie werden ausschließlich verlost In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Sounds | 26.03.2017 | 20:00 Uhr