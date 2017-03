Stand: 25.03.2017 09:17 Uhr

Stephan Heller zu Gast bei "Dittsche"

Was für eine Überraschung für NDR 90,3 Moderator Stephan Heller: Am Freitagabend durfte er als Gast in der Kultsendung "Dittsche" auftreten. Die Vorgeschichte: Oli Dittrich war kürzlich bei NDR 90,3 in der Nachmittagssendung von Heller zu Gast. Die beiden verstanden sich so gut, dass Dittrich Heller eingeladen hat, mal bei "Dittsche" vorbeizuschauen. Und nun war es tatsächlich soweit.

Stephan Heller bei "Dittsche"











"Ich war schon ein bisschen aufgeregt, es ist ja eine Live-Sendung. So richtig groß abgesprochen wird da nichts", sagte Heller. Nur über den Ablauf sei vorher am Telefon gesprochen worden. Die Stimmung am Set sei entspannt und freundlich gewesen. "Schließlich wurde ich einfach durch die Tür geschubst und habe dann losgelegt."

"So richtig abgesprochen wird da nichts" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.03.2017 09:40 Uhr Autor/in: Stephan Heller NDR 90,3 Moderator Stephan Heller über seinen Gast-Auftritt bei "Dittsche". Am Anfang sei er "schon aufgeregt" gewesen. Aber dann habe das Improvisieren viel Spaß gemacht.







Hier gibt es die ganze Sendung:

Im NDR Fernsehen wird die Folge am Sonntag um 23.30 Uhr gezeigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.03.2017 | 09:40 Uhr