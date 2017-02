Stand: 16.02.2017 07:34 Uhr

Stimmen gegen das Vergessen

Bei der Sturmflut von 1962 kamen Hunderte Menschen ums Leben. In den Erinnerungen vieler Hamburgerinnen und Hamburger sind die Tage der Flut noch immer fest verankert. Hörerinnen und Hörer haben die Namen aller 315 Hamburger Todesopfer eingesprochen. Es war ein bewegender Tag im Landesfunkhaus Hamburg, der auch bewegende Geschichten mit sich brachte.

Heute, am Jahrestag der Katastrophe, wird NDR 90,3 um 12 Uhr die Namen aller Opfer senden.

Opfer der Sturmflut 1962: Niemand ist vergessen NDR 90,3 - 16.02.2017 12:00 Uhr Hunderte Menschen sind durch die Sturmflut 1962 umgekommen. Gemeinsam mit Ihnen haben wir den Opfern ein akustisches Denkmal gesetzt, das am 16. Februar im auch Michel ausgestrahlt wird.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gedenken an die Opfer - auch im Michel

Zeitgleich ertönt diese akustische Erinnerung der Hamburgerinnen und Hamburger im Rahmen der Mittagsandacht in der Hauptkirche St. Michaelis. "Der Michel, die Elbe und der Hafen gehören seit Jahrhunderten eng zusammen. Darum ist der Michel ein sehr passender Ort, der Opfer der Sturmflut von 1962 zu gedenken. Wir hören ihre Namen, erinnern und beklagen ihren Tod und bringen sie im Gebet vor Gott. Der Idee von NDR 90, 3 haben wir sofort und gern zugestimmt," so Hauptpastor Alexander Röder.

"Die Flutnacht nicht vergessen"

Auch für NDR 90,3 Programmchef Hendrik Lünenborg hat dieser Tag eine große Bedeutung: "Wir möchten mit unserer gemeinschaftlichen Höreraktion deutlich machen, dass Hamburg die Opfer der Flutnacht nicht vergessen hat. Und so erinnern wir auch an den starken Zusammenhalt, den es in der Stadt in den Tagen nach der Flut gab."