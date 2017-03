Stand: 03.03.2017 09:41 Uhr

Jubiläums-Hafenrundfahrt fürs Großstadtrevier

Auf der "MS River Star" ist am Donnerstagabend in Hamburg das 30. Jubiläum des Großstadtreviers gefeiert worden - mit einer zünftigen Hafenrundfahrt. Jan Fedder, einer der Hauptdarsteller, war leider nicht dabei, er hatte abgesagt, weil er zu Hause krank im Bett lag. Stattdessen las seine gute Freundin Maria Ketikidou, die Harry Möller aus dem Revier, einen Gruß von Jan Fedder vor.

Jubiläums-Barkassenfahrt für das Großstadtrevier













Feiern bei Wellengang

An Bord wurde vor allem wild geschaukelt statt geschunkelt - was an den Wellen im Hafen lag. Aber das kann echten Großstadtpolizisten offenbar nichts anhaben. Es herrschte gelöste Stimmung - und es gab ein echt Hamburgisches Buffet: Matjes, Krabben, Schwarzbrot.

Einige Darsteller fehlten

Die Schauspieler wirkten alle sehr locker, Saskia Fischer etwa. In der Serie spielt sie Frau Küppers, die Chefin des Reviers. Allerdings: Aus 30 Jahren Großstadtrevier fehlten doch ein paar der Darsteller bei der Feier. Peter Heinrich Brix etwa hatte abgesagt und Til Demtröder war auch nicht anwesend.

Am 6. März startet die Jubiläums-Staffel des Großstadtreviers.

